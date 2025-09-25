Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile birlikte bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Trump ile) Birlikte el ele bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza da inanıyorum." dedi.

Hakan Çopur, Mümin Altaş  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile birlikte bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Washington

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Blair House'dan ayrılarak geldiği Beyaz Saray'ın bahçesinde, tören kıtası hazır bulundu.

Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump'la birlikte içeri girdi.

Liderler baş başa görüşmeler için Oval Ofis'e geçti. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Görüşme öncesi değerlendirmelerde bulunan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, bu ziyareti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile iç içe olan dönemde gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sayın Trump'ın gerek birinci döneminde gerekse ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35 konusu gerek F-16 konusu gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "Siz, Başkan Trump'ın barış için çabalar gösterdiğini daha önce de söylemiş bir Cumhurbaşkanısınız. Bölgede birçok lider ile de görüşmeler yapıyorsunuz. Gelecekte nasıl çalışabilirsiniz birlikte?" sorusuna, "Buna inandığım için zaten bunları söylüyorum. Birlikte ele ele bölgedeki bu sıkıntıları aşacağımız inanıyorum." yanıtını verdi.

