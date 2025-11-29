Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
2,974.70
BTC/USDT
90,485.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tamdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da ittifakımızın da devletimizin de kararlılığının tam olduğunun bilinmesini isterim." dedi.

29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tamdır Fotoğraf: İsa Terli/AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası bir hüviyet kazanacağını, dünyanın dört bir yanına ulaşacağını memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim Nobel'imiz olmasın?

Gezi olaylarında İstanbul'a kamp kuran uluslararası medya kuruluşları, Gazze'de 270'i aşkın gazeteci öldürülürken meslektaşlarının haberini bile yapmadı

İsrail uyduruk sebeplerle ateşkesi ihlal ediyor. Hamas'ın provokasyonlara rağmen ateşkesin korunmasında sabırlı bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz

Milletimizin mazlum Filistin halkıyla dayanışmasını engellemek için sosyal medyada ve siyonist basın yayın organlarında dezenformasyon kampanyası yürütüldü

Sanal alemde kendini muhalif lanse edenlerin önemli bir kısmının Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan FETÖ'cü hainler olduğu anlaşıldı

86 milyonla birlikte kendini bu topraklara ait hisseden 10 milyonları da yanımıza alarak hep beraber yepyeni bir destan yazmaya başlayacağız

Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da ittifakımızın da devletimizin de kararlılığının tam olduğunun bilinmesini isteri

Türkiye bir yola girmiştir ve bu yol bizi terörün olmadığı, her karışında kardeşliğin ve huzurun egemen olduğu bir menzile götürecektir

Yarım asırlık bir tezgahı bozma çabalarımızın kan, gözyaşı ve çatışmadan beslenen hangi güçleri telaşlandırdığını çok iyi biliyoruz

(Terörsüz Türkiye) Hedefe yaklaştıkça sabotajların, medya operasyonlarının, siyaset ve sosyal mühendislik faaliyetlerinin artacağını görebiliyoruz"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Aile Vakfınca "3. Aile Çalıştayı" düzenlendi
Nesli tehdit altındaki alageyik ve yavruları, su içerken fotokapanla görüntülendi
Sisle kaplanan Kastamonu havadan görüntülendi
Bilal Erdoğan: Filistin'de yaşanan her hadise, bize düzenin çürümüş kolonlarını gösteriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tamdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tamdır

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

İlim Yayma Ödülleri yarın sahiplerini bulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'de

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet