Euro
8.98
Dolar
7.55
BIST 100
1,555.54
Altın
1,719.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Akkuyu Nükleer Güç Santrali üçüncü ünitesinin temel atma töreni
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop Mehmet Akif Ersoy Sergisi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mehmet Akif Ersoy Sergisi'ni ziyaret etti.

Alper Atalay   | 10.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop Mehmet Akif Ersoy Sergisi'ni gezdi

TBMM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile beraberlerindeki heyet, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında Mecliste gerçekleştirilen “100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi" açılışından sonra TBMM Tören Salonunda Mehmet Akif Ersoy Sergisi'ni gezdi.

Erdoğan ve Şentop, burada Akif Belgeseli'nden bir kesit izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Meclisten ayrıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısı olan yetişkinlerin sosyal mesafe kurallarına daha az dikkat ettiği ortaya çıktı
Şehirler arası yolcu taşımacılığında yüzde 50 şartı kaldırıldı
Orta Avrupa'da Kovid-19 vakaları artıyor
Kovid-19 aşılarının yan etkilerinin kadınlarda daha fazla görüldüğü ortaya çıktı
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (10 Mart 2021)

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop: Mehmet Akif kalemini milletinin ve İslam ümmetinin dertlerine derman olabilmek için kullandı

TBMM Başkanı Şentop: Mehmet Akif kalemini milletinin ve İslam ümmetinin dertlerine derman olabilmek için kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop Mehmet Akif Ersoy Sergisi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız

Ekonomide gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı reform paketine odaklandı

Ekonomide gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı reform paketine odaklandı
TBMM Başkanı Şentop'tan eski Karadağ Başbakan Yardımcısı Husovic için taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan eski Karadağ Başbakan Yardımcısı Husovic için taziye mesajı
TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Tarım, Hayvancılık ve Sulama Bakanı Ahady'i kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Tarım, Hayvancılık ve Sulama Bakanı Ahady'i kabul etti