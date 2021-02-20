Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Avrupa Atletizm Birliği Geçici Başkanı ve Balkan Atletizm Birliği Başkanı Dobromir Karamarinov ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 26. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’na ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası anlaşmalara ilişkin 12 kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, uluslararası anlaşmalara ilişkin imzaladığı 12 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Esin Işık   | 20.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası anlaşmalara ilişkin 12 kanunu onayladı

Ankara

Yayımlanan kanunlar şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komitenin Serbest Ticaret Anlaşmasının 'Menşeli Ürünler' Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II'sini Değiştiren 1/2017 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına İlişkin Yetki Verilmesine Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devri ile Kırgız Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türkiye'de Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İş Birliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Demiryolu Yük ve Yolcu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite'nin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 'Menşeli Ürünler' Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol II'sini Değiştiren 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son 24 saatte Brezilya'da 1308, Meksika'da 857 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Japonya'dan Kovid-19 aşısına adil erişim hedefleyen COVAX'a 200 milyon dolar taahhüt
Arjantin Sağlık Bakanı bazı kişilere kayıt dışı Kovid-19 aşısı yaptırdığı için istifa etti
ABD'de hava koşulları 6 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtımını geciktirdi
Filistin ve İsrail sağlık bakanlıkları Kovid-19'un yeni türüyle mücadelede teknik iş birliği yapacak

Benzer haberler

Elektrik piyasasında fatura için geriye dönük itiraz süresi 12 aya uzatıldı

Elektrik piyasasında fatura için geriye dönük itiraz süresi 12 aya uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası anlaşmalara ilişkin 12 kanunu onayladı

BOTAŞ'ın 2020 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı tutarı değişti

Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek

Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021 yılının 'Ahi Evran Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021 yılının 'Ahi Evran Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge
Hazine ve Maliye Bakanlığı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatını düzenlemeye yetkili olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatını düzenlemeye yetkili olacak