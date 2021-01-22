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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti.

Berk Özkan   | 22.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde kabul ettiği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken ile bir süre görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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