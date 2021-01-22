Cumhurbaşkanı Erdoğan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde kabul ettiği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken ile bir süre görüştü.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.