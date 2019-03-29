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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye’de halka hitap ediyor. Adalet Bakanı Gül, konuşuyor
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu milletin gündeminden terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız." dedi.

Nurettin Coşkun   | 29.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye’de düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin gündeminden terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız." dedi.

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