Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu milletin gündeminden terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız." dedi.
Istanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye’de düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin gündeminden terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.