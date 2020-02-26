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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soçi Mutabakatı neye amir ise biz gereğini istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Soçi Mutabakatı neye amir ise biz gereğini istiyoruz. Bunun gereğinin yerine getirilmesi lazım ve bu konuda taviz vermemiz mümkün değil." dedi.

Ferdi Türkten   | 26.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soçi Mutabakatı neye amir ise biz gereğini istiyoruz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerle sohbet etti.

Ankara

Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib görüşmelerine ilişkin, "5 Mart itibarıyla, yeri büyük ihtimalle İstanbul olacak. İkili, dörtlü meselesini görüşmelerle devam ettireceğiz." diye konuştu.

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın bir destek sözü, Trump'la görüştüğümde vardı ama henüz destek söz konusu değil. Görünen, bir daha görüşmemiz gerekecek" dedi.

Soçi Mutabakatı

Erdoğan, Soçi Mutabakatına ilişkin şunları söyledi:

"Soçi Mutabakatı neye amir ise biz gereğini istiyoruz. Bunun gereğinin yerine getirilmesi lazım ve bu konuda taviz vermemiz mümkün değil. Şu an Amerika'nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık, 'Eğer bize gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz' dedik."

Emekli ikramiyelerinin kesileceği iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emekli ikramiyelerinin kesileceği iddiasıyla ilgili de "Öyle bir şey yok. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka." dedi.

Erdoğan, "(HDP) Bunların yargı ile süreçleri çok yoğun işleyecek, yeni yeni dosyalar her an gelebilir, çünkü her şey ortada. Yaptıkları her şey suç." diye konuştu.

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