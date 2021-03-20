Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile telefonda görüştü
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile telefonda görüştü.
Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşmesinde, Türkiye ile Slovenya arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın 10'uncu yıl dönümünde ikili ilişkilerin her alanda gelişme göstermesinden kıvanç duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşmesinde, Slovenya'nın 1 Temmuz itibarıyla üstleneceği AB Dönem Başkanlığının Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesi bakımından somut neticelere vesile olması temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.