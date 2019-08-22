Euro
6.39
Dolar
5.76
BIST 100
95,394.24
Altın
1,498.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 22.08.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleri ile bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe ve Sema Tanrıkulu ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'nu kabul etti. ( Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile bir araya geldi.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, siyam ikizleriyle bir süre sohbet etti.

Emine Erdoğan, ikizlerin pozitif enerjisinden etkilendiğini, gelecekte de bu enerjilerini sürdürmelerini isteyerek, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu da aldıkları eğitimler hakkında bilgi vererek, gelecek planlarını paylaştı. Üniversiteye girmekten duydukları mutluluğu da dile getiren ikizler, üniversiteyi bitirince çalışmak istediklerini de kaydetti.

Kabulde Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan ulusal kimliğinde radikal dönüşüm
Ticaret savaşları ve küresel sistemin geleceği
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı
Kırgızistan siyasetinde güç mücadelesi
İsrail sağında bölünme derinleşiyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcu Yaman'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı yapıldı