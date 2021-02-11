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Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

Mümin Altaş,Fikret Delal   | 11.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

AK Parti İl Başkanlığı önüne gelen Erdoğan, yol kenarında kendisini bekleyen hemşehrilerini eşi Emine Erdoğan ile makam aracından selamladı.

Vatandaşların yazılı taleplerini korumaları vasıtasıyla alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilçedeki ikametine geçti.


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