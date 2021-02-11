Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.
Ankara
AK Parti İl Başkanlığı önüne gelen Erdoğan, yol kenarında kendisini bekleyen hemşehrilerini eşi Emine Erdoğan ile makam aracından selamladı.
Vatandaşların yazılı taleplerini korumaları vasıtasıyla alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilçedeki ikametine geçti.
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