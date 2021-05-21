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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde konuşuyor.
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul tarihe damga vuracak bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosunda yerini alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır." dedi.

21.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul tarihe damga vuracak bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosunda yerini alacak Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış törenine katılıyor.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları aktardı:

"Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize vakitten 1 milyar 650 milyon lira ve akaryakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2,6 milyar liraya yakın maddi katkısı, 351 bin ton da karbon emisyon azaltımı faydası olacaktır."

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır." 

Yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin Erdoğan, "Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır." ifadelerini kullandı. 

Ülkelerin çoğu sadece finans sektörünü ayakta tutmaya çalıştığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz 10 milyonlarca insanımızı doğrudan destekleyen programlarla hiçbir insanımızı yalnız bırakmadık." 

"Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı reform paketlerinin dördüncüsünün yakında meclisin takdirine sunulacağını bildirdi. 

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustosu'nda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Ülkemizin vaktini ve enerjisini içi boş çekişmelerle heba etmeyin. Suni gündemlerin peşinde koşmamızı sağlamak için her yolu denediler." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maziden atiye kurduğumuz köprüyü aşkla şevkle heyecanla geçerek Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız." diye konuştu. 

"Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım"

"Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım." diyen Erdoğan, "Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor." ifadelerini kullandı. 

Konuşmasında gençlere seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Dünyanın ve insanlığın şu anda beklediği bu terör devleti İsrail'in ne olduğudur."

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