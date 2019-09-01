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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mali Cumhurbaşkanı Keita bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı Keita ve eşi Aminata Keita ile görüştü.

Elif Küçük   | 01.09.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mali Cumhurbaşkanı Keita bir araya geldi

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile kahvaltıda bir araya geldi.

Vahdettin Köşkü'nde saat 11.25'te başlayan ve kahvaltı sonrasında da devam eden görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın eşi Aminata Keita da yer aldı.

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