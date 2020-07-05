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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Haiti Cumhurbaşkanı Moise telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile telefonda görüştü.

Sefa Mutlu   | 05.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Haiti Cumhurbaşkanı Moise telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Moise'nin, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları da ele alındı.

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