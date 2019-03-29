Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eserlerimiz için halkımızdan oy istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz eserlerimizle konuşuruz ve eserlerimiz için halkımızdan oy istiyoruz." dedi.
Istanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında soruları yanıtlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz eserlerimizle konuşuruz ve eserlerimiz için halkımızdan oy istiyoruz. Bu seçimlerde bence anket firmalarının hepsi iflas edecek. Anket firmalarıyla gerek belediyelerimizin gerek bizim bazı çalışmalar var. Bakıyoruz ki birbirinden o kadar uzak neticeler önümüze geliyor ki belli ki bunların hiçbirisi bir şeyi tutturamayacak." dedi.
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
"Partimize bir dava olarak bakıyoruz. Bir dava olarak baktığımız için de davaya ihanet edenin, tekrar orada yer alması olacak bir iş değil."
Pendik'te broşür dağıtan Yusuf
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yusuf'un (Özoğul) yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir." ifadelerini kullandı.
Edirne Belediye Başkanının 15 Temmuz'daki görüntüleri
Erdoğan, "Bu adam Edirne'de tekrar belediye başkan adayı. Bunlardan bu vatana fayda gelmez." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.