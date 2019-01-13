İSTANBUL
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle andığını belirtti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş'ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum. pic.twitter.com/Dp0IPodFAV— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 13 Ocak 2019
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş'ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı. -
Erdoğan'dan, "Lefter Küçükandonyadis"i anma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rum asıllı Türk futbolcu ve teknik direktör Lefter Küçükandonyadis'i vefat yıl dönümü nedeniyle saygıyla andığını belirtti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordinaryüs" lakabıyla da tanınan futbolcu Küçükandonyadis'in vefatının 7. yılı nedeniyle tweet attı.
Türk futbolunun unutulmaz ismi, Milli Takım ve @Fenerbahce'nin büyük efsanesi "Ordinaryus" Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 7. yıl dönümünde saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/V95bhUfhRf— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 13 Ocak 2019
"@Fenerbahce" etiketiyle yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türk futbolunun unutulmaz ismi, Milli Takım ve @Fenerbahce'nin büyük efsanesi 'Ordinaryus' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 7. yıl dönümünde saygıyla anıyorum."
Muhabir: Ayşe Büşra Erkeç