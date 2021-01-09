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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlikte dünyanın her yerindeki tüm kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz

Erdoğan, Zelenskiy'nin teşekkür tweetine "Değerli arkadaşım Zelenskiy, Ukraynalı denizcilerin evlerine sağ salim dönmelerine sevindik. Birlikte dünyanın her yerindeki tüm kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

Berk Özkan   | 09.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlikte dünyanın her yerindeki tüm kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin teşekkür tweetine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Twitter mesajına cevap vererek, "Değerli arkadaşım Zelenskiy, Ukraynalı denizcilerin evlerine sağ salim dönmelerine sevindik. Birlikte tüm dostlarımız, dünyanın her yerindeki tüm kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın İngilizce mesajında Türkiye ve Ukrayna bayrakları da yer aldı.

Zelenskiy, Libya'da alıkonulan Ukraynalı denizcilerin tahliyesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı 7 Ocak'ta, Libya deniz sahasında 2016'da alıkonulan Kaptan Hayyam Tankeri mürettebatı 4 Ukrayna vatandaşının ülkelerine döneceğini duyurmuştu.

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