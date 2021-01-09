Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlikte dünyanın her yerindeki tüm kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz
Erdoğan, Zelenskiy'nin teşekkür tweetine "Değerli arkadaşım Zelenskiy, Ukraynalı denizcilerin evlerine sağ salim dönmelerine sevindik. Birlikte dünyanın her yerindeki tüm kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin teşekkür tweetine yanıt verdi.
My treasured friend @ZelenskyyUa, we are pleased that Ukrainian sailors have returned home safe and sound.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 9, 2021
Together, we will continue to struggle for all our friends, for all our brothers and sisters anywhere in the world. 🇹🇷 🤝 🇺🇦 https://t.co/JwaP3sYRou
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Twitter mesajına cevap vererek, "Değerli arkadaşım Zelenskiy, Ukraynalı denizcilerin evlerine sağ salim dönmelerine sevindik. Birlikte tüm dostlarımız, dünyanın her yerindeki tüm kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın İngilizce mesajında Türkiye ve Ukrayna bayrakları da yer aldı.
Zelenskiy, Libya'da alıkonulan Ukraynalı denizcilerin tahliyesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı 7 Ocak'ta, Libya deniz sahasında 2016'da alıkonulan Kaptan Hayyam Tankeri mürettebatı 4 Ukrayna vatandaşının ülkelerine döneceğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.