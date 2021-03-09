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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 teröristin etkisiz hale getirildiğine ilişkin istihbarat kanallarından bilgi aldık." dedi.
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Erol Kohen'e başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak taziyelerini iletti.

Zafer Fatih Beyaz   | 09.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Erol Kohen'e başsağlığı diledi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, annesi Beki Kohen'in vefatı nedeniyle Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak, taziyelerini ilettiği belirtildi.

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