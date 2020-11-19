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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti.

Kaan Bozdoğan   | 19.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüp Sultan Mezarlığı'na gitti. Burada Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret eden ve dua okuyan Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.


Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Kekeç, 14 Kasım'da hayatını kaybetmişti.

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