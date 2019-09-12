Euro
6.27
Dolar
5.66
BIST 100
102,447.30
Altın
1,503.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 12 Eylül demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 39. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen halen utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 12.09.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 12 Eylül demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 12 Eylül darbesinin 39. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen halen utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermez. Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış
Brexit çıkmazının yeni çıkmazları
Riyad'ın ekonomik hamlesi bölgeye ne getirecek?
İnternetten öğrenilen asılsız sağlık haberleri sağlığımızı tehdit ediyor
Trump'tan 2020 mesajı: Şahinsiz kabine, yumuşak dış politika

Benzer haberler

'12 Eylül demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır'

'12 Eylül demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır'

FETÖ'nün suikast timine mühimmat veren eski askerde ByLock çıktı

CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplandı

ABD'li Bakan Ross'un 5 günlük Türkiye mesaisi

ABD'li Bakan Ross'un 5 günlük Türkiye mesaisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti antik kente ilgiyi artırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti antik kente ilgiyi artırdı
Erdoğan helikopterden Yassıada'daki çalışmaları inceledi

Erdoğan helikopterden Yassıada'daki çalışmaları inceledi