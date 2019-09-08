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'Çocuklarını geri isteyen annelere destek verelim'

Muş Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aktaş, 'Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklarını geri isteyen annelere destek verelim' dedi.

Sabri Yıldırım   | 08.09.2019
'Çocuklarını geri isteyen annelere destek verelim'

Muş

Muş'ta Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Emrullah Aktaş, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, özgürlük vaatleriyle çocukları kandırarak dağa kaçıran terör örgütü PKK'nın yıllardır bölge halkına zarar verdiğini söyledi.

PKK ve destekçilerinin tek amaçlarının milleti ayırmak vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklarını geri isteyen annelere destek verelim. Bu annelere destek verirsek, bir daha hiçbir anne ağlamayacak, hiç bir çocuk annesiz kalmayacak. HDP terör örgütü PKK'ya taşeronluk ediyor ve PKK için eleman topladığını biliyoruz. HDP'nin aracılık yaparak bu çocukları kandırıp dağa gönderildiğinin farkındayız. Orada eylem yapan annelerimize gerekirse Muş, Hakkari, Şırnak ve tüm illerimizdeki şehit ve gazi aileleri olarak gidip destek olacağız. Annelerimize Kars'tan Edirne'ye kadar herkesin destek vermesi gerekir."

Gazi annesi Rahime Aktaş da çocukları için eylem yapan annelere sonuna kadar destek vereceklerini belirtti.

Annelerin artık çocukları için ağlamak istemediğini ifade eden Aktaş, "Bir gazi annesi olarak, Diyarbakır'da çocuklarını geri almak için eylem yapan annelere destek bekliyorum. Gelsinler, birlikte destek olmak için harekete geçelim." ifadelerini kullandı.

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