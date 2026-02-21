Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,973.70
BTC/USDT
68,204.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Muş'ta devlet desteğiyle hayvancılık gelişiyor

Muş'ta devlet destekleri sayesinde küçük ve büyükbaş hayvan sayısı artıyor.

Ömer Varlık  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Muş'ta devlet desteğiyle hayvancılık gelişiyor Fotoğraf: Ömer Varlık/AA

Muş

Kırsalda üretimi artırmak, aile işletmelerini güçlendirmek ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan kredi, yem ve hibe destekleri devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kentte sağlanan desteklerle 2024'e göre büyükbaş hayvan sayısında yüzde 5, küçükbaşta yüzde 22 ve manda varlığında ise yüzde 8 oranında artış yaşandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, AA muhabirine, kentte devlet destekleriyle küçük ve büyükbaş hayvancılığın geliştiğini söyledi.

Muş'un hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Gönç, şunları kaydetti:

"İlimizde yaklaşık 254 bin büyükbaş, 7 bin 700 baş manda ve 1 milyon 410 bin küçükbaş hayvan varlığı söz konusudur. Tarım ve Orman Bakanlığının üreticilere verdiği destekler sayesinde hayvan varlığında artış yaşandı. Hayvan varlığı bakımından ilimiz, büyükbaşta ülke genelinde 15'inci, küçükbaşta ise 12'nci sırada yer almaktadır. Üreticilerimizi ve besicilerimizi destekleme çalışmalarımız devam ediyor. Üreticilerimizin emeği ve alın teri bizler için son derece kıymetlidir. İl Müdürlüğü olarak üreticilerimizin yanında olmaya, sahada aktif şekilde çalışmaya ve destek vermeye devam edeceğiz."

25 yıldır hayvancılıkla uğraşan Yusuf Bakır ise "Bu destekler sayesinde gençlerimiz artık batıya yönelmiyor, köylerine geri dönüyor ve tarımla hayvancılığa yöneliyor. Tarımda kuzu ve oğlak desteği alıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi de kış aylarında uygun fiyatlı arpa temin ediyor. Bu sayede hayvanlarımızı daha iyi şartlarda besleyerek sayısını artırma imkanı buluyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 21. "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
İzmir'de istinat duvarı çöken bina sakinleri sorunun çözülmesini istiyor
Mesleki Yeterlilik Kurumunda geçici işlere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza uygulandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Muş'ta devlet desteğiyle hayvancılık gelişiyor

Muş'ta devlet desteğiyle hayvancılık gelişiyor

Şehir hayatından sıkılıp köyüne dönen kadın hayvancılığa başladı

Muş'ta okul çevrelerinde alınan önlemlerle çocuklar suç ve suçlulardan korunuyor

Muş'ta geçen yıl suça karışan 66 çocuğa psikososyal destek verildi

Muş'ta geçen yıl suça karışan 66 çocuğa psikososyal destek verildi
Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan otizmli genç, hayata yeni bir adım attı

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan otizmli genç, hayata yeni bir adım attı
Muş'ta dünyaya gelen kuzu ve oğlaklar besicilerin mesaisini artırdı

Muş'ta dünyaya gelen kuzu ve oğlaklar besicilerin mesaisini artırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet