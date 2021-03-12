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Çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Vanlı ailelere destek

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu ile Kadim Aşiret Federasyonu üyeleri, Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin yaptığı eylemlere açıklama yaparak destek verdi.

Özkan Bilgin   | 12.03.2021
Çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Vanlı ailelere destek

Van

Ailelerin eylem yaptığı HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu ile Kadim Aşiret Federasyonu üyeleri açıklamada bulundu.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, Kürt halkına en büyük zulmü terör örgütü PKK'nın yaptığını belirtti.

"Bunların evlatları Avrupa'da keyif çatıp lüks hayat yaşarken..."

Terör örgütü PKK, onun siyasi uzantısı HDP ve sırtını dayadıklarına seslendiğini dile getiren Kahraman şöyle konuştu:

"Bu anaların yüreğindeki hasreti bitirin artık. Bu anaları evlatlarıyla buluşturun. Ey HDP, eğer bu zulme ve eziyete devam ederseniz, bir gün bu annelerin gözyaşlarında boğulursunuz. HDP asla Kürt halkının temsilcisi olmamıştır. Bu annelerin hiçbiri evladını bilerek isteyerek dağa göndermemiştir. PKK terör örgütü ve siyasi uzantısı HDP, bunları kandırarak yalan vaatler vererek dağa kaçırmıştır. HDP'li vekiller, il başkaları, ilçe başkanları ve onların deyimiyle eş başkanlarının hiçbirinin çocuğu dağda var mı? Bunların evlatları Avrupa'da keyif çatıp lüks hayat yaşarken, dünyanın en ünlü üniversitesinde okurken, kandırılmış bu gariban halkın geleceğini sömürüyorlar. Bunlar şeref yoksunudurlar. Artık Kürt halkı bunların gerçek yüzünü gördü. Bütün dağa çıkmış, kandırılmış kişiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin şefkatli kollarına gelip teslim olmalı. Artık bu ağıt yakan annelerin gözyaşlarına son verin."

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