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Bolu'nun göz alıcı yaylalarından Sarıalan'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

Mehmet Emin Gürbüz   | 14.03.2021
Bolu'nun göz alıcı yaylalarından Sarıalan'da iki mevsim bir arada yaşanıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Bolu'nun büyüleyen tabiat köşelerinden Sarıalan Yaylası'nda, kış ve ilkbahar mevsiminin bir arada yaşanıyor.

Bolu'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan Sarıalan Yaylası'nda havaların ısınmasıyla karlar erimeye başladı.

Sarı ve mor çiğdemlerin çiçek açmasıyla yaylanın güzelliği katmerlendi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatil yapmak için kente gelen ziyaretçiler, uğradıkları yaylada kış ve ilkbahar mevsiminin bir arada yaşamanın keyfine vardı.

Burada yürüyüş yapıp bol fotoğraf çeken tatilciler, daha sonra otellerine geçti.

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