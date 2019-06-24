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Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu'nun Mengen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Hüseyin Varlık,Mehmet Emin Gürbüz   | 24.06.2019
Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emrah G. idaresindeki 34 LL 0620 plakalı otomobil, Kocabeyler köyü mevkisinde, Harun Ertan (24) yönetimindeki 14 AAK 661 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Harun Ertan ile Fatma Ertan (20), Dilek Ertan (46), Elif Şevval Ertan (6), İrem Ecrin Ertan (9) ve Hatice Koçubez (56) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mengen Devlet Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mengen Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Hatice Koçubez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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