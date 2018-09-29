Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "Kamu birimleri tarafından yapılacak uyarılar dikkate alınarak hareket edilmeli. İhtiyaç halinde de 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı." dedi.

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MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, pazar günü Ege'de etkili olması beklenen tropik fırtına öncesi izinlerin kaldırıldığı, hazırlıklı şekilde beklendiği bildirildi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan değerlendirme ve analizlere göre orta Akdeniz'de ve Ege'de oluşması beklenilen alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini artırması ve tropik fırtınaya dönüşmesinin tahmin edildiğini belirtti.

Fırtınanın Ege bölgesini etkilemesi durumunda, pazar günü rüzgar hızının 100 kilometreye ulaşmasının beklendiğini vurgulayan Yılmaz, meydana gelecek yağışların da metrekareye 75 kilogram ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olacağının tahmin edildiğini kaydetti.

Vatandaşların hava koşullarını dikkate alarak zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiğini aktaran Yılmaz, "Kamu birimleri tarafından yapılacak uyarılar dikkate alınarak hareket edilmeli. İhtiyaç halinde de 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı." ifadelerini kullandı.

Marinalarda önlemler artırıldı

Bodrum Milta Marina Saha Sorumlusu Ufuk Akalın da gazetecilere yaptığı açıklamada, karada ve denizdeki teknelerde tedbirler aldıklarını söyledi.

Teknelerde tehlike oluşturan malzemeleri topladıklarını anlatan Akalın, "Yarışçı teknelerini hafif oldukları için denize indirdik. Burada daha sağlam koruyabiliriz diye düşündük. Diğer malzemeleri bir araya getirdik. Sahada risk oluşturabilecek belli başlı tüm malzemeleri kapattık." diye konuştu.

Bodrum Milta Marina Liman Hizmetleri Müdürü Mehmet Akince ise fırtına öncesi teknelerdeki tonoz ve usturmaça sayılarını artırdıklarını kaydetti.

Teknelerin ve iskelelerin daha emniyetli olması için zincirlerini de kontrol ettiklerini aktaran Akince, "Teknelerin rüzgara maruz kalıp zarar görecek ekipmanlarını indirdik ve topladık. İzinlerimizi kaldırarak tam kadroyla marinada görev başındayız. Fırtınaya hazırlıklı bir şekilde bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Muhabir: Ali Ballı