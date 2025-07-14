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Muğla'daki İztuzu Sahili'nde 350 caretta caretta yavrusu denizle buluştu

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde yumurtadan çıkan 350 caretta caretta yavrusu denize ulaştı.

Ömer Kundakçı  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Muğla'daki İztuzu Sahili'nde 350 caretta caretta yavrusu denizle buluştu Fotoğraf: Ömer Kundakçı/AA

Muğla

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde İztuzu'nda caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası türlerinin popülasyon izleme ve koruma faaliyetleri sürdürülüyor.

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DEKAMER görevlileri minik kaplumbağaların hayata tutunması için çalışma yapıyor. Denize ulaşamayan yavrular, bir gün merkezde bekletildikten sonra güneşin batmasıyla suya bırakılıyor.

Yuva kafeslerini ve yavru çıkışlarını izlemek üzere alan çalışması yapan DEKAMER ekipleri, sahildeki bir yuvadan yavru çıktığını tespit etti. Son yavrunun yuvadan ayrılarak denizle buluşmasını bekleyen ekipler, bugüne kadar 350 caretta caretta yavrusunun denize ulaştığını belirledi.

DEKAMER arazi sorumlusu Birol Çakıroğlu, AA muhabirine, sezonun ilk yavru çıkışına şahit olduklarını, çok güzel ve heyecanlı bir gün yaşadıklarını söyledi.

Kumsala ilk yuvanın 1 Mayıs'ta tespit edildiğini, şu anda 688 yuvaya ulaştıklarını anlatan Çakıroğlu, "Böyle gidersek yine diğer senelerde olduğu gibi 700'leri göreceğiz, hatta geçeceğiz gibi görünüyor. Bir hafta öncesinden başlamak kaydıyla yavru çıkışlarımız devam ediyor. 10-12 yuvadan net çıkışlar tespit ettik. Kuluçka süresi dolan yuvalardan da 6-7 tanesini açtık. Tespit ettiğimiz şu anda denize ulaşan yavru sayısı 350 civarında bir rakama ulaştı." dedi.

Çakıroğlu, kaplumbağaların cinsiyet kromozomu olmadan doğduğunu, kum ve havanın sıcaklığına göre cinsiyetlerinin oluştuğunu vurguladı.

Yavruların genelde gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yuvadan çıktığını, ay ışığı, denizdeki beyaz köpükler ve dalgaları takip ederek denize ulaştığını belirten Çakıroğlu, "Zaman zaman şaştığı da olabiliyor. Gündüz saatleri de çıkabiliyorlar. O konuda şezlongları kullanan vatandaşlarımızı da dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu gibi durumlarda DEKAMER ekibini bilgilendirmeleri durumunda uygun şartlarda yavru kaplumbağanın denize ulaşmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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