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"Salgın Sırasında Mültecilerin ve Yerlerinden Edilen Diğer İnsanların Durumu: Uluslararası İşbirliği İhtiyacı" konulu etkinlik
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Bitlis'teki Aygır Gölü, bungalov evleri ve kamp alanlarıyla doğaseverleri bekliyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde doğal sit alanında bulanan Aygır Gölü'ndeki bungalov evler ile kamp alanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla doğaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Ahmet Okur   | 09.06.2020
Bitlis'teki Aygır Gölü, bungalov evleri ve kamp alanlarıyla doğaseverleri bekliyor Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Bitlis

Bitlis'teki Aygır Gölü, bungalov evleri ve kamp alanlarıyla doğaseverleri bekliyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde doğal sit alanında bulanan Aygır Gölü'ndeki bungalov evler ile kamp alanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla doğaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. ( Ahmet Okur - Anadolu Ajansı )

Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olma özelliğine sahip Süphan Dağı eteklerinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen Aygır Gölü'nün turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 

El değmemiş doğası, eşsiz manzarası, doğal güzellikleri ve masmavi suyuyla ilgi çeken Aygır Gölü, huzurlu ortamıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Gölün doğal yapısına zarar verilmeden yapılan bungalov evler ve oluşturulan kamp alanlarıyla bölgeye gelen ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

Turizmci Alpaslan Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapattıkları tesisi, normalleşme süreciyle açarak vatandaşlara hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Bölgenin kamp yapmak isteyen doğaseverler için en uygun yerlerden biri olduğunu belirten Taşkın, "İnsanların gece burada konaklamalarını sağlamak için bungalov evler ile kamp alanları oluşturduk. Her taraftan insanların gelip bu güzellikleri görmesini istiyoruz. Bölgemiz bozulmayan doğası, temiz havası, eşsiz manzarasıyla keşfedilmeyi bekliyor. Buraların tanıtılması için çalışmalarımız devam ediyor. Tüm doğaseverleri buraya davet ediyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Dilek Baysal ise ilk kez adını duyduğu Aygır Gölü'ne gelip kamp yaptığı belirterek, bölgenin manzarasına hayran kaldığını, arkadaşlarıyla tekrar geleceğini ifade etti.

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