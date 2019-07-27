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Besicinin çalınan 25 büyükbaş kurbanlığından 17'si bulundu

Tokatlı besicinin, Antalya'ya nakliyesini yapmak üzere anlaştığı tır şoförü tarafından çalındığı ileri sürülen 350 bin lira değerindeki 25 büyükbaş hayvanından 17'si jandarma ekiplerince bulundu.

Gülsem Adam   | 27.07.2019
Besicinin çalınan 25 büyükbaş kurbanlığından 17'si bulundu

Antalya

Tokatlı besicinin, Antalya'ya nakliyesini yapmak üzere anlaştığı tır şoförü tarafından çalındığı ileri sürülen 350 bin lira değerindeki 25 büyükbaş hayvanından 17'si jandarma ekiplerince bulundu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Murat Sevük'ün (35), 25 büyükbaş hayvanının, Antalya'ya nakliyesini yapmak için anlaştığı tır şoförü tarafından çalındığını belirtmesi üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, hayvanların Sivas'ın Ulaş ilçesinde satılmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, büyükbaş hayvanlardan 17'sini ilçedeki bir tarlada dağınık bir şekilde buldu.

Ekipler, 8 büyükbaş hayvanın ise kesilerek satıldığını tespit etti.

Jandarma ekiplerince bir kamyona yüklenen büyükbaş hayvanlar, Antalya'daki kurban pazarında kurdukları boş çadırda hayvanlarını bekleyen Murat Sevük'e teslim edildi.

Öte yandan hırsızlık şüphelisi tır şoförünü yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Sevük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır besicilik yaptığını ve ilk defa başlarına böyle bir durumun geldiğini söyledi.

Hayvanlarının nakliye için anlaştıkları tır şoförü tarafından çalındığını farkedince büyük üzüntü yaşadıklarını kaydeden Sevük, "10 gündür hayvanlarımızın yolunu gözlüyorduk. 25 büyükbaş hayvandan 17'si bulundu ama 8 hayvanımızı da kestirmişler. Hayvanlarımızın bulunacağına dair pek umudumuz yoktu. Allah devletimize zeval vermesin. Jandarmamız bize bu güzel haberi verince çok mutlu olduk." dedi.

Jandarmanın yaptığı titiz çalışma sonunda hayvanlarının bulunduğunu belirten Sevük, bunda emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

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