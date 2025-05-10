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Biri kırmızı, diğeri yeşil bültenle aranan iki kişi Türkiye'de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya tarafından çıkarılan kırmızı bülten ve Gürcistan'ın çıkardığı yeşil bültenle aranan iki kişinin Hatay ve Antalya'da yakalandığını bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Biri kırmızı, diğeri yeşil bültenle aranan iki kişi Türkiye'de yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'da Interpol kırmızı bültenle, Gürcistan'da yeşil bültenle aranan 2 kişi yakalandı." ifadesini kullandı.

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Bakan Yerlikaya, Rusya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle "uluslararası terörizm" suçundan uluslararası seviyede aranan L.R'nin Hatay'da, Gürcistan tarafından çıkartılan yeşil bültenle "organize suç örgütü üyeliği" suçundan uluslararası seviyede aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren suç örgütü üyesi B.P'nin ise Antalya'da yakalandığını duyurdu.

Operasyonların Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Hatay ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan ortak çalışmalarla düzenlendiğini belirten Yerlikaya, açıklamasında "Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uluslararası güçlü işbirliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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