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Ekonomi

Antalya, D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü'nü aldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Bu bizim için sadece büyük bir onur değil, aynı zamanda Antalya'nın eşsiz doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve modern turizm altyapısının bir takdiridir." değerlendirmesinde bulundu.

Fatma Nur Candan  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Antalya, D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü'nü aldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, D8 Turizm Bakanları Toplantısı, Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldı. Toplantıda, "D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü'nün Resmi İlanı ve Açıklaması" dolayısıyla ayrı oturum düzenlendi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathi, oturumda, Antalya'nın D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü'ne layık görülmesinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a özel bir ödül takdim etti.

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Böylece Antalya, D8 teşkilatının ilk "Yılın Turizm Şehri" olarak tarihe geçti.

Uygulamanın geleneksel hale getirilmesiyle, her yıl D8 üyesi ülkelerden bir şehrin ve farklı turizm destinasyonlarının öne çıkarılması hedefleniyor.

Ödül töreninin ardından konuşan Bakan Ersoy, Antalya'yı 2025 yılı için D8 Yılın Turizm Şehri olarak seçen tüm D8 üyesi ülkelere teşekkür etti.

Antalya geçen yıl 17 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı

Ödülün, Türkiye'nin turizme yönelik uzun vadeli kararlılığının simgesi olduğunu vurgulayan Ersoy, "Bu bizim için sadece büyük bir onur değil, aynı zamanda Antalya'nın eşsiz doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve modern turizm altyapısının bir takdiridir." ifadelerini kullandı.

Türk Rivierası olarak bilinen Akdeniz kıyısındaki Antalya'nın, 2024 yılında berrak suları, antik kalıntıları ve sıcak misafirperverliğiyle 17 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığını belirten Ersoy, Antalya'nın 2025 yılında D8 turizminin ruhunu ve potansiyelini en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını kaydetti.

Türkiye'nin bu fırsatı diğer D8 ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmek, en iyi uygulamaları paylaşmak ve üye ülkelerde halklar arası bağları artırmak için kullanacağını belirten Bakan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"2025 yılında Antalya, D8 üyesi ülkelerle işbirliği içinde çok sayıda kültürel etkinlik, tanıtım faaliyetleri ve toplantılara ev sahipliği yapacaktır. Hepinizi bu girişimlere katılmaya ve D8 Turizm Şehri Antalya'yı kendi ülkelerinizde tanıtmaya davet ediyoruz."

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