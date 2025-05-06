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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları martta sert düştü

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 geriledi.

Ata Ufuk Şeker  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları martta sert düştü

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı ÜFE verilerini açıkladı.

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Verilere göre, AB'de ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2,1 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 1,6 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 1,9 arttı.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 1,4 düşeceği, yıllık yüzde 2 artacağı yönündeydi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, martta aylık bazda en fazla yüzde 1,3 ile Yunanistan'da, yüzde 0,9 ile Lüksemburg'da ve yüzde 0,6 ile Slovenya'da arttı.

Aylık ÜFE martta, Estonya'da yüzde 8, İspanya'da yüzde 3,9 ve İtalya'da yüzde 3,3 azaldı.

ÜFE, martta yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 22, İrlanda'da yüzde 10,6 ve Danimarka'da yüzde 10,2 artarken, Lüksemburg'da yüzde 4,5, Portekiz'de yüzde 1 Fransa ve Litvanya'da yüzde 0,6 geriledi.

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