Dolar
38.61
Euro
43.84
Altın
3,391.60
ETH/USDT
1,773.10
BTC/USDT
93,895.00
BIST 100
9,147.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Uraloğlu, 23 yılda 740 kilometre uzunluğunda 430 yeni tünel inşa edildiğini bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılı sonunda 50 kilometre uzunluğunda 83 tünel olduğunu belirterek "23 yılda 740 kilometre uzunluğunda 430 yeni tünel inşa ettik." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Bakan Uraloğlu, 23 yılda 740 kilometre uzunluğunda 430 yeni tünel inşa edildiğini bildirdi

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, hayata geçirilen tünel projelerine ilişkin bilgi verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son 23 yılda ulaşımda fiziki engellerin birer birer ortadan kaldırıldığını ve bu dönemde yapılan yapılarla ülkenin dört bir yanının yeniden birbirine bağlandığını bildiren Uraloğlu, "2002 yılı sonunda 83 tünel vardı ve bunların toplam uzunluğun 50 kilometreydi. 23 yılda 740 kilometre uzunluğunda 430 yeni tünel inşa ettik. Toplam tünel sayımız 513'e, uzunluk ise 790 kilometreye çıktı. Eğer bu tüneller arka arkaya sıralansaydı, İstanbul'dan Kayseri'ye kadar kesintisiz bir şekilde tünelle ulaşmak mümkün olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, tünellerle vadileri aştıklarını, şehirleri birleştirdiklerini belirterek, Türkiye'nin yalnızca ulaşımdaki fiziksel engelleri değil, mühendislik sınırlarını da aştığını vurguladı.

Dünyada ilkleri başardıklarına, uluslararası arenada ödüller aldıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Zigana Tüneli 14,5 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli oldu. Kuzey Marmara Otoyolu bünyesindeki 10 tünel ise dünyanın en geniş kesit alanına sahip tünelleri. Ovit, Eğribel, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, Cankurtaran ve Sabuncubeli gibi tünellerle ulaşımı kolaylaştırdık, daha güvenli hale getirdik ve bölgedeki trafik akışını hızlandırarak ekonomik faaliyetlerin önünü açtık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek
Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi
Vali Gül, İstanbul'un güncel emniyet verilerini açıkladı: Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı yüzde 20 azaldı
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin camiye girmesi kamerada
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürüyor

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu, 23 yılda 740 kilometre uzunluğunda 430 yeni tünel inşa edildiğini bildirdi

Bakan Uraloğlu, 23 yılda 740 kilometre uzunluğunda 430 yeni tünel inşa edildiğini bildirdi

Devlet Tiyatroları'nın raylar üzerindeki tiyatrosu "Vagon Sahne" yola çıktı

Türksat 7A'nın yapım ihalesi için hazırlıklar tamam

Malatyalı öğrenciler, TEKNOFEST KKTC'de turizm teknolojileri alanında birinci oldu

Malatyalı öğrenciler, TEKNOFEST KKTC'de turizm teknolojileri alanında birinci oldu
Elektronik haberleşme sektöründeki tarife ve kampanyalar e-Devlet üzerinden karşılaştırılabilecek

Elektronik haberleşme sektöründeki tarife ve kampanyalar e-Devlet üzerinden karşılaştırılabilecek
"Kaza kara noktaları" iyileşiyor, ölümlü kazalar azalıyor

"Kaza kara noktaları" iyileşiyor, ölümlü kazalar azalıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet