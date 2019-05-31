Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.60
Dolar
5.92
BIST 100
90,011.62
Altın
1,292.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Belediye bandosu sigaranın zararlarını sahurda manilerle anlattı

Amasya'da 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla belediye bandosu, sahur vaktinde manilerle sigaranın zararlarını anlattı.

Cihan Okur   | 31.05.2019
Belediye bandosu sigaranın zararlarını sahurda manilerle anlattı

Amasya

Amasya'da 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla, ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, sahur vaktinde manilerle sigaranın zararlarını anlattı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Derneği Amasya Şubesince düzenlen programda, belediye bandosu sahurda, üstü açık otobüste konser vererek şehir turu attı.

Çeşitli parçaları seslendiren bando ekibi, şehrin belirli noktalarında durarak sigaranın zararlarını anlatan maniler söyledi.

Amasya İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, gazetecilere, sigaranın ülkemizde de dünyada da çok önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu anlattı.

Amasya'da vatandaşlara, iftar ve sahur vakitlerinin yaklaştığının bu yolla hatırlatıldığını ifade eden Nergiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada sahur programı nedeniyle her ilde sahur davulcularının olduğu ama Amasya’da sahur davulcusu yerine bir bando takımı var. Bu bando takımı 155 yıllık gelenek. Bugün bando takımı bizler için sigarayı bırakma da, farkındalık oluşturma adına parçalar seslendirdiler ve güzel maniler söylediler. Amasya’da 155 yıllık gelenek var, bando takımı ile sahura kaldırılıyor. Bando takımı bugün sağlık için çaldı ve söyledi. Bugün hem sahura kaldırdılar vatandaşımızı hem de sigarayı bırakmak adına bir farkındalık oluşturdular.”

Yeşilay Derneği Amasya Şube Başkanı Yusuf Uludağ ise sigaranın diğer bağımlılıkların birici basamağı olduğunu vurgulayarak, "Bizde buna dikkati çekmek için bu yıl ramazan konseptiyle davulcuların mani söylemesi şeklinde yapacaktık fakat burada bulunan bando ekibimizin aracılığıyla, 150 yıllık bando ekibimizin aracılığıyla dikkati çekmek için bu organizasyonu yaptık" diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?
'Taht oyunları'nda ilk perde: Weber’in şansı azalıyor
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?

Benzer haberler

Solingen katliamının 26. yılında Amasya'da anma programı

Solingen katliamının 26. yılında Amasya'da anma programı

'Şehzadeler şehri'nde hedef 1 milyon turist

Bu köyde tek iftar sofrası kuruluyor

'Bin şükür, eşimin kanını yerde bırakmadılar'

'Bin şükür, eşimin kanını yerde bırakmadılar'
'Beni tanımadın mı?' diyerek dolandırdı

'Beni tanımadın mı?' diyerek dolandırdı