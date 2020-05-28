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Bayburt'ta namaz kılınacak camiler belirlendi

Bayburt’ta Kovid-19 önlemleri kapsamında cemaatle cuma namazı kılınacak camiler belirlendi.

Beşir Kelleci   | 28.05.2020
Bayburt'ta namaz kılınacak camiler belirlendi Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Bayburt’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cemaatle cuma namazı kılınacak camiler belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların toplu olarak cuma namazı kılması için merkez, belde ve köylerdeki bazı camileri ve cami dışı yerlerde çalışma yapıldı.

Bahçelerinde cuma namazı kılınacak camiler ve cami dışı yerlerin isimleri şöyle:

"Mustafa Köseoğlu Cami Bahçesi, Hz. Ömer CamiBahçesi, Hz. Ebu Bekir Cami Bahçesi, Terminal Cami Bahçesi, Damat Ali Cami Bahçesi, Fidanlık Mescidi Bahçesi, Yeni Sanayi Cami Bahçesi, H. Ekrem Seyhan Cami Bahçesi, Esentepe Cami Bahçesi, Zülküf Bozkurt Cami Bahçesi, Toki Cami Bahçesi, Oruçkent Mescidi Bahçesi, Veysel Cami Bahçesi, Hilal Mescidi Bahçesi, Arpalı Beldesi Merkez Cami Bahçesi, Kapalı Pazar Yeri, Yeni Şehir Parkı, Sentetik Büyük Saha, Kaleardı Dede Paşa Parkı."

Cemaatle namaz kılmak isteyenlerin, alınan tedbirler kapsamında abdestlerini evlerinde almaları, seccadelerini yanlarında getirmeleri, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gerekiyor.

Öte yandan, Bayburt Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki ve mahallelerdeki camilerin avlularında ve namaz kılınacak park ve bahçelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

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