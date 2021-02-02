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Türkiye

Başkentte şüpheliler kundakladıkları iş yerinin sahibini telefonla görüntülü arayıp yangını izletmiş

Bölgede inceleme yapan polis ekiplerinin zanlıların yakalanması için çalışması sürüyor.

İsa Toprak,Muhammed Boztepe   | 02.02.2021
Başkentte şüpheliler kundakladıkları iş yerinin sahibini telefonla görüntülü arayıp yangını izletmiş Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki yapı malzemelerinin satıldığı iş yeri kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, Demetevler Mahallesi 404. Cadde'de yapı malzemelerinin satıldığı, ofis olarak da kullanılan iş yeri ateşe verildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

Şüphelilerin iş yeri sahibini telefonla görüntülü arayarak yangını izlettiği öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekiplerinin zanlıların yakalanması için çalışması sürüyor.

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