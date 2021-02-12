Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir saldırı ve sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği belirtildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2021
Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı ve sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/fWJhJ8MKUL
Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 teröristin, bölgede her türlü tedbiri alan Türk komandolarınca etkisiz hale getirildiği kaydedildi.