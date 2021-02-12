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Türkiye

Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Aykut Karadağ   | 12.02.2021
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir saldırı ve sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği belirtildi.

Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 teröristin, bölgede her türlü tedbiri alan Türk komandolarınca etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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