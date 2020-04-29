Euro
7.57
Dolar
6.98
BIST 100
101,267.60
Altın
1,706.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Türkiye

Barajda izinsiz balıklandırma yapan ABD uyruklu kişiye 10 bin lira ceza verildi

Konya'daki Altınapa Baraj Gölü'ne izinsiz balıklandırma yapmaktan ABD uyruklu kişiye 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Abdülhamit Yaşar   | 29.04.2020
Barajda izinsiz balıklandırma yapan ABD uyruklu kişiye 10 bin lira ceza verildi

Konya

Alınan bilgiye göre, Konya'da bir otelde kalan Chesterr J, ticari taksi ile Beyşehir Gölü'ne giderken, sürücüden Altınapa Barajı kenarında durmasını istedi.

Chesterr J, burada sırt çantasından çıkardığı bir naylon poşet içerisindeki türü belli olmayan, kırmızı renkteki balıkları baraj sularına bıraktı.

Taksi sürücüsü de Chesterr J'nin balıkları suya bıraktığı sırada sosyal medyadan canlı yayın yapınca, takipçilerinden birisi durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na bildirdi.

Federasyon yetkililerinin ihbarı üzerine ilgili videoyu izleyen Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, durumdan şüphelendi.

Yabancı uyruklu kişinin barajdaki balıklar için biyolojik bir çalışma yapmış olabileceğinden, virüs veya mikrop bulaştırmasından endişe eden yetkililer, polis eşliğinde Chesterr J'nin kaldığı otele gitti.

ABD uyruklu kişiye, barajda izinsiz balıklandırma yapmaktan adli işlem yapılırken, 10 bin lira idari para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Türk ve Çinli bilim insanlarından Kovid-19 sürecinde ilginç ebeveyn-çocuk araştırması
Ekonomiye güven 'Kovid-19' ile geriledi
İsrail'de Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı aktif vakaları geçti
Koronavirüste Avro Bölgesi'nde şirket kredileri ve para arzı arttı

Benzer haberler

Barajda izinsiz balıklandırma yapan ABD uyruklu kişiye 10 bin lira ceza verildi

Barajda izinsiz balıklandırma yapan ABD uyruklu kişiye 10 bin lira ceza verildi

Un sanayicilerinden Üretimde sıkıntı yok açıklaması

Akşehir kirazında rekolte beklentisi yüksek

Konya'daki cezaevinde Kovid-19 testi pozitif çıkan 55 kişi hastaneye sevk edildi

Konya'daki cezaevinde Kovid-19 testi pozitif çıkan 55 kişi hastaneye sevk edildi
Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan ve TBMM'nin açılışının 100. yılına özel gösteri

Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan ve TBMM'nin açılışının 100. yılına özel gösteri
Yol üzerindeki tezgahında müşterilerini beklerken 1000 kitap bitirdi

Yol üzerindeki tezgahında müşterilerini beklerken 1000 kitap bitirdi