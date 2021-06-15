Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı
Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Balıkesir
Ayvalık ilçesi açıklarında fiber teknede sığınmacılar bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 8 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.