Dolar
42.05
Euro
48.51
Altın
3,999.01
ETH/USDT
3,895.30
BTC/USDT
110,184.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sındırgı'da deprem sonrası yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Balıkesir, Akhisar ve İbiler caddelerinde 2,4 ve 5 kattan oluşan ağır hasarlı toplam 9 bina ile 2 metruk binanın kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi.

Murat Seyman, Ömer Faruk Yalçın  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Sındırgı'da deprem sonrası yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Ömer Faruk Yalçın/AA

Balıkesir

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı, ağır hasarlı yapılarda ise kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor.

Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki 2 depremin ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekiplerin ilçedeki saha çalışmaları sürüyor.

Yapılan incelemelerin ardından Balıkesir Caddesi, Akhisar Caddesi ve İbiler Caddesi'nde 2,4 ve 5 kattan oluşan ağır hasarlı toplam 9 bina ile 2 metruk binanın kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yıkım çalışmalarına Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği öğrenildi.

Bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Konteyner kent kurulumu aralıksız sürüyor

İlçede 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki 2 depremin ardından Yağcıbedir Mahallesi Orman Deposu'nda başlatılan konteyner kent yaşam alanı çalışmalarının altyapı, elektrik, su ve ortak yaşam alanları kısa sürede tamamlandı.

İlk etapta 10 dönümlük alana kurulması planlanan 100 konteyner, talepte bulunan hak sahiplerine teslim edilecek.

Depremzedelerin sosyal yaşam konforuna uygun şekilde planlanan konteyner kentte vatandaşların barınma ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri modern bir yaşam alanı oluşturuluyor.

Kırsal mahallelerde de konteyner kurulumları devam ediyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 27 Ekim'de meydana gelen depremin ardından Sındırgı'da depremzede vatandaşların barınması için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Ustaoğlu'na, AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt ve AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan da eşlik etti.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Ustaoğlu, depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının kısa sürede karşılanması için tüm kurumların koordineli şekilde çalıştığını belirtti.

Ustaoğlu ayrıca, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü alanlar ile hafriyat döküm sahasını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin paylaşım
Bağcılar'da bir evde tüp patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
TRT World Forum 2025'te Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre sona erdi
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Avrupa Parlamentosu'na "anıt" ve "işgal" tepkisi

Benzer haberler

Sındırgı'da deprem sonrası yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Sındırgı'da deprem sonrası yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Üst üste depremler yaşayan Sındırgı esnafından borç ödemelerinin ertelenmesi talebi

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

İzmir'de sel senaryosuyla tatbikat yapıldı

İzmir'de sel senaryosuyla tatbikat yapıldı
Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis

Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis
Sındırgı'da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı

Sındırgı'da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet