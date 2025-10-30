Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağdat’ta "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Açılış Töreni"nde konuşuyor.
Gündem

Sındırgı'da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı.

Saliha Nur Köksal, Mustafa Yılmaz  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Sındırgı'da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Balıkesir

Depremin gerçekleştiği akşam 4, sonraki günkü artçılarda ise 2 katlı bir bina yıkıldı.

Depremin ertesi günü inceleme ve belgeleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı öncülüğünde, diğer resmi kurumların desteğiyle enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler, ilçede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Ağır hasarlı tespiti yapılan binalar, resmi süreçleri tamamlandıktan sonra yıkılacak.

