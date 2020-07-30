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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik yayınladı
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Bakan Pakdemirli'nin hediyesi 'kurbanlık' yüz güldürdü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, maddi imkanı olmadığı için kendisinden talepte bulunan bir kişiye kurbanlık hediye etti.

Oktay Özden   | 30.07.2020
Bakan Pakdemirli'nin hediyesi 'kurbanlık' yüz güldürdü Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Bakan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ulaşan 34 yaşındaki Cumhur Atar, bayramlarda hiç kurban kesmediğini belirterek, bir kurbanlık istedi. 

Pakdemirli de Atar'ın bu isteğini geri çevirmedi.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gökhan Karaca, hediye kurbanlığı Atar'a teslim etti.

Karaca, boyanıp kurdeleyle süslenen hayvanın teslimi sırasında gazetecilere, Bakan Pakdemirli'nin kendilerine gönderdiği parayla bir kurbanlık alınıp, Cumhur Atar'a ulaştırılması talimatını verdiğini kaydetti.

Cumhur Atar da Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ederek, "Sağ olsun bunca işinin gücünün arasında bu isteğimi geri çevirmeyip, yardımcı oldular. Allah razı olsun. Allah nasip ederse, Bakanımızın sayesinde bu bayram ilk kurbanım olacak." dedi.

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