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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında konuşuyor.
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Türkiye

Bakan Kurum'un müsilaja ilişkin açıkladığı eylem planı bilim insanlarını sevindirdi

Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Hazırlanacak eylem planının mutlaka iklim değişikliğini ve Marmara Denizi'nin orijinal yapısını dikkate alacağını umut ediyorum. Adriyatik Denizi 2007-2008 yıllarında bizim gibiydi. Önlem alındı ve bugün iyi durumda." dedi.

Miraç Kaya   | 01.06.2021
Bakan Kurum'un müsilaja ilişkin açıkladığı eylem planı bilim insanlarını sevindirdi Fotoğraf: Yunus Emre Günaydın/AA

Balıkesir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya hesabından Marmara Denizi'nde görülen müsilajla mücadeleyle ilgili atılacak adımları AA muhabirine değerlendiren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, herkesin beklediği açıklamanın Bakan Kurum'dan gelmesine çok sevindiğini vurguladı.

Sarı, kendisinin aylardır bir acil eylem planının hazırlanması gerektiğini hatırlatarak, "Zira biz sonsuza kadar konuşsak, sorumlu ve yetkililer harekete geçmediği sürece Marmara Denizi'ni kurtarma şansımız yok." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı "Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı"na gereken katkıyı vereceklerini dile getiren Sarı, Adriyatik Denizi'nin de 2007-2008 yıllarında şu anki Marmara Denizi gibi olduğunu ve alınan önlemlerle iyi bir duruma geldiğini hatırlattı.

Sarı, müsilajla mücadelede çözüm temelli yaklaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a da teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Hazırlanacak eylem planının mutlaka iklim değişikliğini ve Marmara Denizi'nin orijinal yapısını dikkate alacağını umut ediyorum. Adriyatik Denizi 2007-2008 yıllarından bizim gibiydi. Önlem alındı ve bugün bizden iyi durumda. Eğer hızlı davranır, gerekli önlemleri alırsak umut ediyorum ki yakın gelecekte bizim denizimiz de sadece güzellikleriyle gündem olacak. Sayın Bakanın açıklamasından sanayi atıklarının azaltılması yönünde de bir irade beyanı görüyoruz. Umarım en üst seviyede ortaya çıkan bu kararlı tutum, denetimi yapacak alt birimlere kadar aynı hassasiyetle yayılır ve zehir yatağına dönen akarsularımız Marmara Denizi'ne zehir yerine bundan sonra hayat taşır."

Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı konuşmada siyasi partilere müsilajla mücadele konusuna verdikleri destek için de teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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