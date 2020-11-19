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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferansla Kömür Sektör Toplantısı’nda konuşuyor.
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Türkiye

Bakan Akar Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü

Afganistan'daki son durum ve gelişmelerin ele alındığı görüşmede Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin Afganistan'daki barış çabalarına destek verdiğini kaydetti.

Sarp Özer   | 19.11.2020
Bakan Akar Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakanlıktaki görüşmede, Afganistan'daki son durum ve gelişmeler ele alındı.

Bakan Akar, görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'daki barış çabalarına verdiği desteğin altını çizerek, Afganistan'a bundan sonra da katkı verilmeye devam edileceğini belirtti.

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