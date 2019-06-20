Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.49
Dolar
5.74
BIST 100
95,323.50
Altın
1,382.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel felaketinin ardından dere yatağını temizleme alışmaları gerçekleştiriliyor
logo
Türkiye

'Aylık 5 bin lira bana yetmez' diyen yankesici tutuklandı

Ankara'da yankesicilik yapan 2 şüpheli kaldıkları otelde yakalandı. "Aylık 5 bin lira bana yetmez" şeklinde polise ifade veren yankesici tutuklandı.

Muhammed Nuri Erdoğan,Cankut Taşdan   | 20.06.2019
'Aylık 5 bin lira bana yetmez' diyen yankesici tutuklandı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yankesicilik yaptıkları iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli C.Ö. ile M.K'yi kaldıkları otelde gözaltına aldı.

"Aylık 5 bin lira bana yetmez"

AŞTİ'deki Ramazan Bayramı yoğunluğundan faydalanıp gelen yolcuların ceplerinden paralarını aldığı iddia edilen şüpheli M.K.'nin polise verdiği ifadesinde, "Mesleğim bu ne yapayım aylık 5 bin lira bana yetmez." dediği öğrenildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.K. tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muhammed Mursi: Kararlı bir duruş, gururlu bir mücadele ve onurlu bir ömür
Körfez'de sıcak savaş uzak ihtimal
ABD-İran krizinde ezber bozmak: Basra-Hint-Pasifik ekseni
Avrupa Birliği yeni başkanlarını seçebilecek mi?
İsrail’de siyasi kültürün ve istikrarın testi olarak erken seçimler

Benzer haberler

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 33 gözaltı

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 33 gözaltı

Meteorolojiden yurt genelinde sağanak uyarısı

Eski yarbay sanık kod adına kadar itiraf etti

Adana'da gözaltına alınanların çoğu HDP Gençlik Meclisi üyesi çıktı

Adana'da gözaltına alınanların çoğu HDP Gençlik Meclisi üyesi çıktı
Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında karar tarihi belli oldu

Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında karar tarihi belli oldu
Hırsızları azmettiren 'avcı'ları avladılar

Hırsızları azmettiren 'avcı'ları avladılar