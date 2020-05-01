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Aydın'da jeotermal santrali sondaj çalışmasında patlama

Aydın’ın Efeler ilçesinde kurulması planlanan jeotermal santralindeki çalışma sırasında patlama meydana geldi.

Ferdi Uzun   | 01.05.2020
Aydın'da jeotermal santrali sondaj çalışmasında patlama Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Aydın’ın Efeler ilçesinde kurulması planlanan jeotermal santralin sondaj çalışması sırasında sıcak suyun basıncıyla patlama meydana geldi. 

İlçeye bağlı Yılmazköy Mahallesi'nde jeotermal tesis için sondaj kazısı yapılırken patlama oldu. 

Patlamanın etkisiyle yerin derinliklerinden fışkıran yüksek basınçtaki sıcak su, yaklaşık 40 metre yükseldi. 

İşçilerden yaralananın olmadığı olayda itfaiye ekipleri sıcak suyu kontrol altına almaya çalışıyor. 

Suyun basıncı ve sıcaklığı nedeniyle ekipler müdahale etmekte zorlanıyor.

Ekiplerin 2 bin 500 metre derinlikte çalışma yaptığı öğrenildi. 

Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen, Efeler Belediyesi yetkilileri ve jeotermal tesisi yapan MB Holding Onursal Başkanı Muharrem Balat olay yerine gelip bilgi aldı.

Balat, gazetecilere, "Bu olağan bir durum. Bu tip kazalar olabilir. İnşallah burada büyük bir hasar görmeden olayı kapatabilirler. Boruların ağzında vanalar vardı. O vanada meydana gelen bir arıza bunun tutulmasını önlemiş. Sorun oradan çıkmış. Alttaki karbondioksit gazının basıncı azalınca su kendiliğinden yavaş yavaş duracak. O zaman vana bölgesi rahatlayacak. Vana bölgesini yapacaklar. Basınç kesilmiş olacak. Şu anda yaralı yok." dedi.

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