Dolar
43.71
Euro
51.85
Altın
4,978.23
ETH/USDT
1,948.10
BTC/USDT
67,831.00
BIST 100
14,339.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'nin Suveyda ilinde patlama meydana geldi

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde, mühimmat yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirmelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Mehmet Burak Karacaoğlu  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Suriye'nin Suveyda ilinde patlama meydana geldi

Süveyda

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suveyda'nın El-Kureyya beldesinde silah ve mühimmat yüklü bir araçta patlama meydana geldi. Olayda ilk belirmelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Patlamanın, mühimmat yüklü aracın Sultan Paşa el-Atrash Türbesi yakınındayken meydana geldiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ ve Edirne'de sağanak etkili oldu
Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı
İçişleri Bakanlığından kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
DMM, "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiasını yalanladı
Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Suriye'nin Suveyda ilinde patlama meydana geldi

Suriye'nin Suveyda ilinde patlama meydana geldi

İsrail'in Lübnan-Suriye sınırında düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki gidişattan memnunuz, bu gidişatı sürdürmemiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'deki son gelişmeler, Türkiye'deki süreci olumlu etkiledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'deki son gelişmeler, Türkiye'deki süreci olumlu etkiledi
Suriye ordusu Haseke'de ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı

Suriye ordusu Haseke'de ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Suriye’de askeri varlığını azaltan ABD, 2 ana üs ve 4 konuşlanma noktasında varlığını sürdürüyor

Suriye’de askeri varlığını azaltan ABD, 2 ana üs ve 4 konuşlanma noktasında varlığını sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet