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Apartmanın merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın gözaltına alındı

Kayseri'de bir apartmanın asansör kapısıyla merdiven korkuluklarına sıvı süren şüpheli kadın gözaltına alındı.

Müzahim Zahid Tüzün,Ergün Haktanıyan   | 10.04.2020
Apartmanın merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın gözaltına alındı

Kayseri

Alınan bilgiye göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartmanın sakinleri, dün asansör kapısına sıvı sürüldüğünü fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. 

Kayıtlarda yüzü maskeli kadının poşetten çıkardığı sıvıyı asansörün kapısına, düğmelerine ve merdiven korkuluklarına sürüp ayrıldığını gören bina sakinleri, durumu polise bildirdi.

Olay yeri inceleme ekibi, sürülen maddenin ön incelemesinde sıvı yağ olduğunu tespit etti.

Ekipler, aynı mahalledeki başka bir binada daha rastlanan benzer durumla da bağlantısının olduğu değerlendirilen kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, kısa sürede kimliğini tespit ettiği K.M'yi (37) kent merkezindeki evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda şüpheli hareketler sergileyen kadının, apartmandaki asansör kapısı ile korkuluklara sıvı sürüp uzaklaşması yer alıyor.

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