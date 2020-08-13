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Ankara'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne operasyon: 7 gözaltı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet" adı verilen hücre evlerine yönelik operasyonda 7 örgüt mensubu yakalandı.

Cankut Taşdan   | 13.08.2020
Ankara'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne operasyon: 7 gözaltı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, "FETÖ/PDY üyeliği"nden aranan zanlıların yakalanması amacıyla örgüte ait hücre evlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda hücre evlerinde saklandıkları ve internet tabanlı programlarla haberleştikleri tespit edilen 7 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve adreslerinde 6 sahte kimlik ve ehliyet ile örgüte ait yaklaşık 75 bin lira ve 500 avro ele geçirildi.

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