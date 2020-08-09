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Türkiye

Ankara Valiliğinden vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerini aksatmama çağrısı

Ankara Valiliği, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini aksatmama çağrısında bulundu.

Cankut Taşdan   | 09.08.2020
Ankara Valiliğinden vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerini aksatmama çağrısı

Ankara

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının Ankara'da mayıs ayına göre 1,6 kat artış gösterdiğinin Sağlık Bakanlığınca kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmamaları ve kurallara uymaları istendi.


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