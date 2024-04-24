Marmara Bölgesi ve Ankara için toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaparken Ankara Valiliği, bugün il genelinde toz taşınımı beklendiğini bildirdi.
Ankara/İstanbul
Ankara
Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bugün Ankara il genelinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 24, 2024
Ankara’da Toz Taşınımı Bekleniyor! Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır… pic.twitter.com/xIKYvQMTwd
Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA
Marmara Bölgesi
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bugün bölge genelinde toz taşınımı beklendiği bildirildi.
Açıklamada, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.